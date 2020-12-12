FIFA назвала тройку претендентов на награду "Лучший игрок года"
В нее вошли Роберт Левандовски, Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Международная федерация футбола (FIFA) назвала финальную тройку претендентов на приз лучшему игроку 2020 года, сообщает zakon.kz со ссылкой sports.ru.
В шорт-список вошли португалец Криштиану Роналду ("Ювентус"), аргентинец Лионель Месси ("Барселона") и поляк Роберт Левандовски ("Бавария"), передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, Левандовски, выигравший с мюнхенским клубом последний розыгрыш Лиги чемпионов, считался фаворитом в борьбе за "Золотой мяч", но приз из-за пандемии коронавирусной инфекции не стали не вручать. FIFA же решила подвести итоги года, несмотря ни на что.
На приз лучшей футболистке года претендуют Люси Бронз («Манчестер Сити» / Англия), Пернилла Хардер ("Челси" / Дания) и Венди Ренар ("Лион" / Франция).
Церемония вручения наград The Best состоится 17 декабря. В связи с пандемией коронавируса мероприятие пройдет онлайн, в виртуальном формате.
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