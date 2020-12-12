Экс-начальницу женской колонии Атырау осудили

Ее приговорили к двум годам в колонии-поселении.

10 декабря городской суд №2 Атырау вынес приговор бывшему начальнику исправительного учреждения УГ-157/11 Нурзаде Сагингалиевой и экс-главному бухгалтеру того же учреждения Мадине Бименовой, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

В ходе судебного процесса Бименова признала свою вину в отличие от Сагингалиевой.

Суд установил, что Сагингалиева привлекла главного бухгалтера Бименову как пособника, они собрали премии и поощрительные выплаты с подчиненных за прошлый год в общем размере 3 млн 176 тыс. тенге и большую часть этих денег присвоили.

Обе женщины приговорены к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Суд также лишил Сагингалиеву звания "майор юстиции".

Напомним, обе женщины были задержаны в феврале этого года сотрудниками ДКНБ. Вначале досудебное расследование велось по статье 366 (получение взятки), но затем было переквалифицировано на п. 3 ст. 4 статьи 362 ("Превышение власти или должностных полномочий с целью извлечения выгоды"), а в суде рассматривалось по еще более "мягкой" статье 361 ("Злоупотребление должностыми полномочиями").

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