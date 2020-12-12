Ученые выявили гены, от которых зависит тяжесть болезни COVID-19
Теперь будет легче разработать новые методы лечения.
Фото : Pixabay12 декабря 2020, 13:08
Ученые выявили гены, от которых зависит тяжесть болезни COVID-19, сообщает zakon.kz.
Ученые с самого начала пандемии ломали голову над тем, почему у одних людей коронавирус проходит в легкой форме - практически без симптомов, а другим требуется госпитализация и даже реанимация.
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Обследование более чем 2 тыс. пациентов почти 200 отделений реанимации британских больниц показали, что у всех них присутствуют гены "неандертальцев", которые могут усугублять симптомы Covid-19. Геномы пациентов сравнили с геномами здоровых людей и выявили несколько различий: в генах TYK2, который делает иммунные клетки более агрессивными; DPP9, который играет важную роль при воспалениях; OAS, препятствующем репликации вируса; а также IFNAR2, который связан с выработкой интерферона - мощной антивирусной молекулы, -сообщили в МВК по нераспространению COVID-19.
Новые открытия в области генетики позволяют детально изучить биологические механизмы заболевания Covid-19. Таким образом, ученым теперь будет легче подсказать новые методы лечения.
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