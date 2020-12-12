Мамин принял участие в открытии домостроительного комбината в Нур-Султане

Железобетонная продукция предприятия успешно прошла испытания АО "КазНИИСА" на высокую прочность и долговечность.

12 декабря премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в официальном открытии автоматизированной конвейерной линии домостроительного комбината ModeX в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

На предприятии внедрены применяемые в США, Сингапуре и Германии инновационные технологии крупноблочного домостроения, которые позволят сократить сроки строительства, повысить его качество и снизить себестоимость жилья.

Модульные блоки могут использоваться в строительстве жилых комплексов, коттеджей, объектов социальной инфраструктуры, в т.ч. учебных заведений, торговых павильонов, служебных помещений и др.

Крупноблочное домостроение не зависит от климатических условий, поскольку до 90% работ – от вязки арматуры до формования модулей в чистовой отделке – происходит на предприятии, что значительно ускоряет все процессы. К примеру, в будущем для возведения 16-этажного жилого дома в чистовой отделке потребуется всего четыре месяца.

Основным материалом для производства модулей является керамзитобетон. Железобетонная продукция предприятия успешно прошла испытания АО "КазНИИСА" на высокую прочность и долговечность. Благодаря многоэтапному операционному контролю и высокой степени автоматизации достигается высокое качество продукции.

Проектная мощность домостроительного комбината, дочернего предприятия строительного холдинга BI Group, составит 200 тыс. кв. м. жилья в год. До 2023 года планируется построить три очереди общей проектной мощностью 500 тыс. кв. м. жилья. Комбинат создаст более 1 тыс. рабочих мест. В дальнейшем планируется открытие заводов крупноблочного домостроения в Алматы и Шымкенте.

Крупноблочное домостроение придаст импульс развитию строительной отрасли Казахстана и будет способствовать решению задач по расширению объемов строительства жилищной и социальной инфраструктуры страны, - сказал А.Мамин.

В мероприятии приняли участие Заместитель Премьер-Министра Р.Скляр, аким г.Нур-Султан А.Кульгинов, министры индустрии и инфраструктурного развития Б.Атамкулов, образования и науки – А.Аймагамбетов.

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