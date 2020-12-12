В СКО начато досудебное расследование по факту нападения на полицейского

Подозреваемый водворен в ИВС.

Пьяный мужчина напал на полицейского в Петропавловске. Начато досудебное расследование по факту применения насилия в отношении полицейских, сообщает zakon.kz.

Сотрудниками полиции на маршруте патрулирования был остановлен 29-летний горожанин, который находился в общественном месте в состоянии опьянения. При выяснении личности мужчина повел себя агрессивно, ударил сотрудника полиции, в дальнейшем оскорблял его, оказав сопротивление, и попытался скрыться.

После изучения всех видеоматериалов, опроса свидетелей факты оскорбления и применения насилия в отношении представителя власти внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 378 УК РК и 380 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС УП города Петропавловска в порядке ст.128 УПК РК. Проводится расследование.

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