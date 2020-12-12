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На украинской АЭС отключился энергоблок

Отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока.

Фото : Энергоатом12 декабря 2020, 16:31

На Ровенской атомной электростанции в Украине в ночь на субботу, 12 декабря, отключился от сети после срабатывания автоматической защиты первый энергоблок, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Энергоатома.

12 в 01:43 энергоблок №1 Ровенской АЭС был отключен от сети. Отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Сейчас причина отключения энергоблока №1 выясняется, - говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

На данный момент на Ровенской АЭС работает энергоблок №2. Энергоблоки №3 и №4 находятся на плановом ремонте.


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