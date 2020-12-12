Новые спортивные сооружения построены в Акмолинской области

В этом году в области появилось 39 спортивных сооружений.

В регионе уделяется большое внимание расширению спортивной инфраструктуры. Ежегодно строятся новые спортивные площадки, стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, передает управление внутренней политики.

В этом году в области появилось 39 спортивных сооружений. В их числе спортивные комплексы, хоккейные корты, плавательные бассейны, спортивные площадки и залы.

В двух районных центрах - в поселке Аршалы и городе Степняке в этом году построены физкультурно-оздоровительные комплексы. Идет строительство еще трех комплексов в селе Акмол и городах Есиль и Ерейментау. Объекты будут сданы в следующем году. Подготовлена проектно-сметная документация на строительство Дворца спорта в Бурабайском районе, ведется разработка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коргалжын, - сообщили в управлении физической культуры и спорта.

До 2022 года планируется обеспечить физкультурно-оздоровительными комплексами все районные центры области, включенные в Дорожную карту строительства ФОКов.

Как отметили в областном ведомстве, в этом году в Егиндыкольском районе построен типовой спортивный зал. В городе Кокшетау открылся первый спортивный комплекс "Дарын" для людей с ограниченными возможностями. В комплексе одновременно могут заниматься спортом 60 человек. Здесь созданы все необходимые условия. Имеются тренажерный зал, процедурно-массажный кабинет, залы единоборств и фитнеса.

К слову, в области ведется активная работа по обновлению спортивных объектов. В рамках Дорожной карты занятости – 2020 реализовано 6 проектов по капитальному и текущему ремонту спортивных объектов. Проведен капитальный ремонт стадионов в городе Атбасаре, городе Степняке, селе Егиндыколь и поселке Шортанды. Отремонтировано и оборудовано 26 спортивных площадок и 2 хоккейных корта.

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