В Карабахе снова стрельба

Согласно сообщению внешнеполитического ведомства Армении, военные Азербайджаны пытались напасть на пост армии Карабаха, заявляют в Минобороны НКР.

В Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявляют, что азербайджанские военные накануне предприняли попытку нападения на их пост, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

11 декабря в 20:40 противник предпринял попытку нападения на один из боевых постов на южном направлении. В результате завязавшейся перестрелки трое армянских военнослужащих ранены, - говорится в сообщении.

В Азербайджане данную информацию не комментируют.

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