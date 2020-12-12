В Карабахе снова стрельба
Согласно сообщению внешнеполитического ведомства Армении, военные Азербайджаны пытались напасть на пост армии Карабаха, заявляют в Минобороны НКР.
Фото : Getty Images12 декабря 2020, 18:42
В Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявляют, что азербайджанские военные накануне предприняли попытку нападения на их пост, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
11 декабря в 20:40 противник предпринял попытку нападения на один из боевых постов на южном направлении. В результате завязавшейся перестрелки трое армянских военнослужащих ранены, - говорится в сообщении.
В Азербайджане данную информацию не комментируют.
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