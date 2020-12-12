В Акмолинской области соблюдение трудового законодательства – особый приоритет

По информации областного управления по инспекции труда, в результате принятых мер, задолженность по заработной плате погашена на 18,5 млн. тенге перед 203 работниками.

В регионе уполномоченными госорганами с начала этого года проверено 173 предприятий и организаций области по соблюдению трудового законодательства, рассмотрено 1032 обращений физических и юридических лиц, передает управление внутренней политики.

По информации областного управления по инспекции труда, в результате принятых мер, задолженность по заработной плате погашена на 18,5 млн. тенге перед 203 работниками. За допущенные нарушения в части невыплаты заработной платы к административной ответственности привлечены 42 юридических лиц.

В рамках обучения вопросам безопасности и охраны труда 1641 сотрудник по трудовому законодательству Республики Казахстан в учебно-консультативных центрах Нур-Султана, Кокшетау и Степногорск ознакомились с внесенными изменениями и дополнениями в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда. В дальнейшем они проводят обучение работников на местах.

Работа госинспекторов по труду направлена на снижение производственного травматизма. С начала 2020 года в 34 предприятиях проведена аттестация производственных объектов по условиям труда.

Один из ключевых моментов в новом Трудовом кодексе - вопрос регулирования безопасности труда. Так, согласно новому Кодексу обязательным условием для всех действующих предприятий является создание производственных советов по безопасности. В Акмолинской области более чем в девятистах предприятиях и организациях созданы вышеупомянутые советы, имеются 1041 технических инспекторов.

В целях профилактики и предотвращения производственного травматизма в 221 предприятиях и организациях области внедрены международные и национальные стандарты безопасности и охраны труда, из них в крупных предприятиях – 50, средних – 76 и малых – 95.

К слову, по внедрению и продвижению Концепции "Нулевой травматизм – VisionZero" по области заключены Меморандумы по продвижению Концепции "Нулевой травматизм" с 86 предприятиями.

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