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На МКС снова сломалась система получения кислорода

Система уже трижды ломалась в октябре.

Фото : Pixabay12 декабря 2020, 19:59

На Международной космической станции в российском блоке снова сломалась система получения кислорода "Электрон-ВМ", передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Согласно переговорам, космонавт Сергей Рыжиков сообщил об аварийном выключении "Электрона" из-за низкого давления в системе. Это совпало с отключением пылесоса, который используется на станции для уборки.

Система три раза ломалась в октябре. В декабре сообщалось, что экипаж починил ее.


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