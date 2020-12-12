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В Иране казнили главу новостного портала

Его обвинили в "разжигании насилия".

Фото : Wana News Agency12 декабря 2020, 21:38

В Иране 12 декабря состоялась казнь руководителя новостного портала AmadNews Рухолла Зама, передает zakon.kz со ссылкой на Mehr.

Смертная казнь приведена в исполнение через повешение.

В конце июня Зама приговорили к смертной казни за "разжигание насилия" во время антиправительственных протестов 2017 года.

Рухолла Зам был редактором оппозиционного портала AmadNews и владельцем популярного телеграмм-канала, на котором публиковали компрометирующие материалы о иранских чиновников и сообщали время акций протеста в 2017 году.

Зам жил и работал в изгнании в Париже, но его заманили в Иран в октябре 2019 года, где арестовали. Его обвинили в "актах против внутренней и внешней безопасности страны", распространении фейковых новостей и содействии в "разрушении экономической системы" Ирана с 2016 года, а также в шпионаже в пользу разведслужб Франции, США и Израиля. Позже журналист в телеэфире извинился за свою деятельность.


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