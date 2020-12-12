Почти в половине регионов Казахстана ожидается туман

Синоптики также прогнозируют ветер.

РГП "Казгидромет" объявило штормовое предупреждение на 13 декабря в шести регионах Казахстана, передает zakon.kz.

В Актюбинской области местами ожидается туман. В Актобе ночью ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается туман.

В Акмолинской области местами ожидается туман.

В Карагандинской области местами ожидается туман. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

В Туркестанской области местами ожидается туман. Ветер восточный местами 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане временами ожидается туман.

В Кызылординской области местами ожидается туман.

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