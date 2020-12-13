Белорусские силовики рассказали о преступных приказах власти

Сотрудники силовых структур заявили, что люди, "незаконно удерживающие власть в стране" отдавали незаконные приказы и призвали провести новые президентские выборы.

В Беларуси более сотни действующих и бывших сотрудников силовых и правоохранительных структур, а также армии подписали открытое письмо, в котором заявили о преступных приказах власти и призвали провести новые выборы президента, передает zakon.kz со ссылкой на NEXTA.live.

Авторы письма требуют признать недействительными выборы 9 августа 2020 года и провести новые выборы в соответствии с международными правилами. По их мнению, это единственный способ урегулирования кризиса, объединения общества, восстановления в стране верховенства права и законности.

При этом в письме подчеркивается, что действия руководства ряда силовых и правоохранительных структур Беларуси привели к дискредитации силовиков в глазах общества, "нанеся непоправимый удар по престижу профессии".

Большинство среди нас – это достойные люди и настоящие профессионалы своего дела. Тем не менее, огромное количество наших коллег были втянуты в исполнение преступных приказов со стороны группы людей, незаконно удерживающих власть в нашей стране, - заявляют подписанты.

В целях безопасности подписи собираются анонимно. Имена подписантов будут обнародованы после того, как их число превысит тысячу.

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