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Женщина грела хлеб на батарее выдавая продукт за свежую выпечку

В общей сложности нанесенный ею ущерб превысил 60 тысяч фунтов.

Фото : Pixabay13 декабря 2020, 01:01

В Великобритании женщина давала объявления в местных газетах, утверждая, что ее пекарня является социальным предприятием, которое демонстрирует, что бывшие преступники могут внести серьезный вклад в общество, передает zakon.kz со ссылкой на Tvzveda.

Франческа Баркер-Миллс притворилась пекарем и обманывала не только инвесторов, но и собственных друзей.

В 2013 году она избежала тюрьмы и через два года открыла пекарню The Barker Baker в английском городе Литтлборо, в графстве Большой Манчестер. Хозяйка пекарни рассказывала всем о том, как выпечка изменила ее жизнь, и многие поверили ей, хотя ранее она была привлечена к ответственности в связи с мошенничеством. А на самом деле она использовала свой бизнес для того, чтобы присвоить деньги потенциальных инвесторов, своего арендодателя и друзей.

Хлеб в пекарне выдавали за свежую выпечки нагрев купленный хлеб на батарее.

В период с 2015 по 2017 год женщина обманула четырех человек, в общей сложности нанесенный ею ущерб превысил 60 тысяч фунтов (около 5,8 миллиона рублей). В ходе слушания 10 декабря суд приговорил ее к лишению свободы сроком на два года и три месяца.


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