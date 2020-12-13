В Техасе хотят провести референдум по выходу из США

Отказ Верховного суда США отклонить иск о пересмотре итогов прошедших президентских выборов стимулировал сепаратистские настроения в штате.

Член палаты представителей Техаса, республиканец Кайл Бидерманн предложил провести референдум по выходу штата из состава США, передает zakon.kz со ссылкой на Fox news.

Федеральное правительство вышло из-под контроля и больше не представляет ценности жителей Техаса, - выразил мнение политик.

Именно поэтому, исходя из слов Бидерманна, он собирается подать законопроект, который позволит техасцам провести референдум и получить таким образом статус независимого государства.

Тем временем председатель Республиканской партии штата Техас Аллен Уэст в ответ на решение Верховного суда США отклонить иск о пересмотре итогов прошедших 3 ноября выборов предложил сформировать "Союз штатов", которые бы придерживались принципов американской конституции. Его заявление опубликовано в пятницу на официальном сайте партии.

По его словам, решение Верховного суда, отвергнувшего иск Техаса к Джорджии, Мичигану, Пенсильвании и Висконсину, создает опасный прецедент, позволяющий некоторым штатам нарушать американскую конституцию и не нести за это никакой ответственности.

Верховный суд, отвергнув иск Техаса, поддержанного 17 штатами и 106 конгрессменами США, постановил, что какой-либо штат может предпринимать неконституционные действия и нарушать свои собственные законы о выборах, - говорится в документе.

Отмечается, что это решение будет иметь далекоидущие последствия для будущего конституционной республики.

Слова главы республиканцев Техаса уже вызвали неоднозначную реакцию общественности и СМИ. Так, например, корреспондент CNN в Белом доме Джим Акоста трактовал это заявление Уэста как то, что он фактически "пускает в ход идею выхода из состава" Соединенных Штатов. Пользователи же соцсетей активно обсуждают заявление республиканца, сравнивая эту идею с выходом из состава США южных штатов в период Гражданской войны.

Как известно, Техас выходил из состава страны единожды – в 1861 году, когда присоединился к Конфедеративным Штатам Америки. После гражданской войны и реконструкции Техас был повторно принят в состав США в 1870 году.

Fox News отмечает, что такие сообщества, как Техасское националистическое движение, долгое время поддерживали выход штата из США, а в законодательный орган 87-го созыва поступала сотня подобных предложений.

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