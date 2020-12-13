Как уберечь смартфон от повреждений рассказал эксперт

По словам эксперта, самым практичным материалом для корпуса смартфона является пластик.

Главред портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина рассказала, как уберечь смартфон от повреждений, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам эксперта, в большинстве случаев для этого вполне достаточно защитного стекла, а также чехла или бампера. Сейчас существует три варианта материала, из которых делают корпус смартфона — стекло, пластик и металл. Самым практичным из них является пластик, однако у него есть одна особенность.

Пластиковый смартфон никогда не будет поддерживать беспроводную зарядку. Но с точки зрения практичности пластик лучше: не так бьется, как стекло, гораздо дешевле в ремонте, чем стеклянный корпус. Тем более многие сейчас делают такой пластик, что там даже и не сразу поймешь, кажется, что стекло, — сказала Мурзина.

Также эксперт рассказала, что обычно производители делают специальные бортики вокруг объектива камеры смартфона, которые не дают ему царапаться. Однако существует другая проблема: пользователи протирают камеру перед использованием с помощью подручных средств.

Конечно, производитель защищает камеры от царапин, но тем не менее при неаккуратном обращении можно ее поцарапать. Это скажется на снимках — они будут мутные. Можно иметь с собой специальную тряпочку. Это более полезное и выгодное приобретение, чем всякие устройства, которые ставятся на сами объективы, — добавила она.

Мурзина призвала пользователей не носить смартфон в заднем кармане в зимнее время, так как можно упасть на скользкой дорожке или гаджет могут украсть, а в плотной одежде этого можно не почувствовать. Следует убрать телефон во внутренний карман и реже доставать его на морозе, чтобы не тратить заряд батареи.

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