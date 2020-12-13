Опубликована статистика по заболевшим коронавирусом в Казахстане
Всего в стране подтверждено 141 587 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 794 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 141 587 случаев, из них:
в ВКО - 97,
в городе Нур-Султан - 88,
в городе Алматы - 80,
в Атырауской области - 50,
в Карагандинской области - 30,
в ЗКО - 38,
в Павлодарской области - 80,
в СКО - 67,
в Костанайской области - 75,
в Алматинской области - 62,
в Акмолинской области - 72,
в городе Шымкент - 1,
в Жамбылской области - 26,
в Актюбинской области - 13,
в Туркестанской области - 3,
в Мангистауской области - 9,
в Кызылординской области - 3.
В Казахстане 651 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 48,
в городе Алматы - 21,
в г. Шымкент - 18
в Акмолинской области - 63,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области – 0
в Атырауской области - 17,
в ВКО - 100,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 21,
в Карагандинской области - 5,
в Костанайской области - 197,
в Кызылординской области - 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 49,
в СКО – 108,
в Туркестанской области – 4.
Всего в стране выздоровели – 125 380 человек от COVID-19.
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