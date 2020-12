Легенда кантри-музыки Чарли Прайд умер от коронавируса

Он стал первым афроамериканцем вошедшим в Зал славы кантри и добившимся серьезного успеха в жанре кантри.

Американская легенда кантри-музыки Чарли Прайд скончался в субботу в возрасте 86 лет из-за осложнений, вызванных COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Чарли Прайд скончался сегодня утром, в субботу, 12 декабря 2020 года, в Далласе, штат Техас, из-за вызванных COVID-19 осложнений в возрасте 86 лет. Он был госпитализирован в конце ноября из-за симптомов COVID-19, и, несмотря на невероятные усилия, навыки и заботу последних недель его команды врачей, он не смог победить вирус, - говорится в сообщении на странице Facebook музыканта.

Прайд родился в 1934 году в городе Следж, штат Миссисипи, в бедной семье. После службы в армии он устроился на плавильный завод, где проработал до тех пор, пока его музыкальная карьера не пошла в гору.

Он стал первым афроамериканцем, добившимся серьезного успеха в жанре кантри, и первым афроамериканцем, вошедшим в Зал славы кантри. Среди наиболее знаменитых композиций Прайда, обладателя трех премий "Грэмми" - "Kiss an Angel Good Mornin'" и "Is Anybody Goin' to San Antone".

