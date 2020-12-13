Джошуа нокаутировал Пулева и защитил четыре пояса чемпиона мира

Энтони Джошуа одержал 24-ю победу в профессиональной карьере.

В Лондоне состоялся бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, в котором сразились британский боксер Энтони Джошуа (23-1, 22 КО) и болгарин Кубрат Пулев (28-1, 14 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бой в хэвивейте был рассчитан на двенадцать раундов, но не продлился всю дистанцию: он закончился досрочной победой Джошуа — нокаутом в девятом раунде. Перед этим Энтони трижды отправил своего соперника в нокдаун.

Таким образом, Энтони Джошуа одержал 24-ю победу в профессиональной карьере и успешно защитил все свои пояса. Кубрат Пулев потерпел второе поражение на профи-ринге — болгарский боксер не проигрывал с 2014 года, когда был нокаутирован Владимиром Кличко.



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