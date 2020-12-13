В Казахстане выросло число больных коронавирусной пневмонией
За прошедшие сутки зафиксированы 162 случая.
Фото : zakon.kz.13 декабря 2020, 10:01
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 13 декабря 2020 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зафиксированы 162 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 104 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 43935, летальных случаев - 464, выздоровевших - 31468.
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