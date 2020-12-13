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В Казахстане выросло число больных коронавирусной пневмонией

За прошедшие сутки зафиксированы 162 случая.

Фото : zakon.kz.13 декабря 2020, 10:01

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 13 декабря 2020 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зафиксированы 162 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 104 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 43935, летальных случаев - 464, выздоровевших - 31468.


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