В Алматы произошел крупный пожар в спортивном комплексе

На месте было задействованы более 70 человек личного состава и 19 единиц техники.

Утром 13 декабря в Алматы в спортивном комплексе "Медина" произошел пожар, сообщает zakon.kz.

В 7.55 силы и средства ДЧС г. Алматы выехали по повышенному рангу вызова в Ауэзовский район, ул. Яссауи. К моменту прибытия, открытым пламенем горел спортзал ангарного типа одноэтажного спортивного комплекса "Медина".

Создалась угроза перехода огня на близлежащее административное здание. Незамедлительно поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты, - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

На месте задействовано более 70 человек личного состава и 19 ед.техники, в том числе руководство ДЧС г. Алматы и службы взаимодействия. В настоящее время угроза снята, 8:43 часов по пожару достигнута локализация, в 8:53 часов пожар ликвидирован полностью на общ.площади 1000 кв.м.

Удалось отстоять примыкающий к горевшему залу еще один спортивный зал, 2-этажное административное здание, а также складское помещение. Жертв и пострадавших нет.

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