Мощный метеорный поток смогут увидеть казахстанцы в ночь на понедельник

Максимальная активность потока придется на ночь с 13 на 14 декабря.

Казахстанцы смогут наблюдать зрелищный яркий звездопад в ночь с воскресенья на понедельник, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал профессор Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева Андрей Солодовник.

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Зрелищный фейерверк метеорного потока Геминид украшает небо, если оно не закрыто облаками и нет помех от Луны, ежегодно. В этом году ситуация на редкость благоприятная – Луна совсем не будет своим сиянием мешать любоваться метеорами. Максимальная активность потока придется на ночь с 13 на 14 декабря (на предутренние часы), а примерно через сутки после этого события должно произойти новолуние, - рассказал он.

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Он объяснил, что благодаря новолунию узенький серпик тающей Луны взойдет только перед рассветом и проблем наблюдению метеоров не создаст. А на исходе суток 14 декабря произойдет полное солнечное затмение. Однако видимо оно будет только в западном полушарии Земли. Казахстанцы наблюдать затмение не смогут.

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