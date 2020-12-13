СМИ: британские власти призвали магазины запасаться едой и лекарствами

Супермаркеты и министры очень обеспокоены паникой среди покупателей.

Британские супермаркеты в выходные по совету министров делают масштабные запасы еды, лекарств и других товаров, на фоне вероятного выхода Великобритании из состава ЕС "без сделки", сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает издание Sunday Times, в случае если стороны не достигнут сделки ("no-deal"), прогнозируется беспрецедентная паника среди покупателей, которые могут смести все с полок. Минздрав, по информации издания, предупредил поставщиков лекарств, медицинского оборудования и вакцин сделать запасы на шесть недель вперед на безопасных объектах в Британии.

Неделю назад состоялся разговор, в котором министры сказали: готовьтесь к no-deal. В эти выходные послание транслируется такое - сделки не будет. Супермаркеты и министры очень обеспокоены паникой среди покупателей. Они видели, что произошло при COVID, когда люди начали скупать рулоны туалетной бумаги, и знают, как быстро все может пойти не по плану, - заявил изданию старший консультант одного из крупнейших супермаркетов.

Он отметил, что в стране не ожидается проблем с мясом и фруктами, однако на протяжении трех месяцев может сохраняться нехватка овощей.

Британия покинула союз в нынешнем году, однако пока в ее отношениях с ЕС больших изменений не произошло - действует переходный период, в течение которого к Британии продолжают применяться нормы ЕС, она остается членом Единого рынка и торгует со странами союза без пошлин и квот, выполняя для этого ряд условий.

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