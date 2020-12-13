243 пассажира международных рейсов прилетели в Казахстан без ПЦР-тестов

12 декабря на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов.

85% авиапассажиров 12 декабря текущего года прибыли со справками о ПЦР-тестировании, сообщает zakon.kz.

12 декабря на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Австрии, Великобритании, Российской Федерации, ОАЭ, Республики Беларусь, Турции, Грузии, Узбекистана, Египта и Германии.

Из 1 592 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 349 человек, без справок прибыло 243 человека - граждан РК.В том числе:

в аэропорт г. Нур-Султан - 4 рейса, 465 пассажиров, со справками - 406, без справок - 59;

в аэропорт г. Алматы - 9 рейсов, 1038 пассажиров, со справками - 887, без справок - 151;

в аэропорт г. Уральск - 1 рейс, прибыло 89 пассажиров, со справками - 56, без справок - 33.

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Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

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