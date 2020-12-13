"Медработница" воровала сбережения у стариков в Петропавловске

Убеждая пенсионеров собрать в ванной анализы, злоумышленница, убегала из квартиры с деньгами.

В Петропавловске задержана мошенница, которая, представляясь медработником, проникала в дома к старикам и обманом выманивала у них все сбережения, сообщает zakon.kz со ссылкой на МойГород.

Жертвами 43-летней горожанки стали пожилые люди в возрасте от 78 до 99 лет. Городским полицейским удалось задержать ее практически с поличным.

Заявления в полицию стали поступать от пожилых горожан. Представляясь медработником, к ним в медицинской маске наведывалась солидная женщина якобы для проведения профилактического осмотра. В ходе беседы лжемедик доверительно сообщала им о грядущей смене денег. Доверчивых людей эта новость лишала последнего самообладания. Сокрушаясь, они выкладывали гостье все свои сбережения, - рассказали о схеме мошенничества в пресс-службе областного департамента полиции.

Убеждая пенсионеров собрать в ванной анализы, злоумышленница, забрав все деньги, убегала из квартиры. Полицейским удалось установить причастность к этим преступлениям одной и той же женщины, ранее судимой в Нур-Султане за аналогичные преступления. Задержали ее прямо в автобусе, в котором она ехала после очередной удачной аферы, завладев большой суммой денег у двух доверчивых пенсионеров.

По словам заместителя начальника отдела криминальной полиции УП города Петропавловска Ерболата Каптаева, данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 188 "Кража, совершенная в крупном размере". Преступнице грозит ограничение свободы на срок от двух до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Полицейским предстоит установить, кто оказывал ей пособничество при обмане пожилых горожан, которых она безошибочно вычисляла в ходе визитов во дворы и подъезды домов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!