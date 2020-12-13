Фергюсон потерпел второе подряд поражение в UFC
Он проиграл бразильцу Чарльзу Оливейре.
Фото : lenta13 декабря 2020, 15:36
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон потерпел поражение в поединке с Чарльзом Оливейрой, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.
Его поражение произошло на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе.
Их поединок стал со-главным событием турнира. Соперники провели в октагоне все три раунда, Оливейра выиграл бой единогласным решением судей – 30-26, 30-26, 30-26.
Для Фергюсона это поражение стало вторым подряд в 2020-м году. Ранее он уступил соотечественнику Джастину Гэтжи в претендентском бою. До этих неудач у американца была победная серия из 12 матчей кряду.
Теперь у "Эль-Кукуя" пять поражений при 25 победах. Оливейра же выиграл свой 30-й поединок при восьми поражениях.
Prêt pour la guerre ! #UFC256 pic.twitter.com/pM622NAMhk— UFC France ???????? (@UFCFRA) December 13, 2020
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