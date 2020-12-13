Фергюсон потерпел второе подряд поражение в UFC

Он проиграл бразильцу Чарльзу Оливейре.

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон потерпел поражение в поединке с Чарльзом Оливейрой, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Его поражение произошло на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе.

Их поединок стал со-главным событием турнира. Соперники провели в октагоне все три раунда, Оливейра выиграл бой единогласным решением судей – 30-26, 30-26, 30-26.

Для Фергюсона это поражение стало вторым подряд в 2020-м году. Ранее он уступил соотечественнику Джастину Гэтжи в претендентском бою. До этих неудач у американца была победная серия из 12 матчей кряду.

Теперь у "Эль-Кукуя" пять поражений при 25 победах. Оливейра же выиграл свой 30-й поединок при восьми поражениях.

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