В Японии выявили десятый очаг птичьего гриппа

В префектуре Сига в радиусе 10 километров от фермы, где был выявлен вирус птичьего гриппа, находятся еще шесть птицеферм.

В Японии на острове Хонсю зафиксирована вспышка птичьего гриппа в префектуре Сига, передает zakon.kz со ссылкой на Kyodo.

Накануне на ферме в населенном пункте Хигасиоми были обнаружены более 50 погибших кур. Анализы показали положительную реакцию на птичий грипп. Существуют подозрения о его высокой патогенности.

В хозяйстве будут уничтожены более 11 тысяч птиц. Введен карантин на перемещение кур и яиц в 3-километровой зоне вокруг фермы.

В префектуре Сига в радиусе 10 километров от фермы, где был выявлен вирус птичьего гриппа, находятся еще шесть птицеферм, там выращивают в общей сложности около 58 тысяч кур. В настоящее время сообщений об очагах птичьего гриппа на других фермах не поступало.

Сига стала десятой префектурой в Японии, в которой местные власти зафиксировали вспышку птичьего гриппа в этом году.

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