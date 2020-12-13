Решением Сагинтаева в северной части Алматы открылся крупнейший парк

В 2020 году, несмотря на пандемию, проведен первый этап создания парка. В парке построено 13 площадок - 8 детских и 7 спортивных, включая workout-площадки, мини-футбольную и стритбольную площадки, а также площадку для паркура.

Сегодня в Алматы открылся парк "Желтоксан". Парк площадью 100 га открылся по решению акима Алматы Сагинтаева, передает zakon.kz.

Ержан Бабакумаров заявил, что парк "Желтоксан" будет напоминать молодежи о становлении Независимости страны

Сегодня с участием заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова, участников декабрьских событий, представителей интеллигенции, общественности состоялось торжественное открытие парка "Желтоксан" в Турксибском районе Алматы.

Парк "Желтоксан" на территории микрорайонов Жас Канат и Маяк создан решением Акима Алматы Бахатжана Сагинтаева.

Как известно, ранее на встречах в акимате с руководителями желтоксановских организаций, ими были высказаны предложения о создании такого парка. Рассматривались разные варианты, в итоге акиматом предложен крупнейший новый парк площадью более 100 гектаров в северной части города. Рекреационная зона включает в себя набережную Аэропортовского озера. Площадь озеленения – порядка 23 тыс. кв м.

В 2020 году, несмотря на пандемию, проведен первый этап создания парка. В парке построено 13 площадок - 8 детских и 7 спортивных, включая workout-площадки, мини-футбольную и стритбольную площадки, а также площадку для паркура.

Главной особенностью парка стал пешеходный пирс длиной 1200 метров. Он проходит через русло реки Малая Алматинка и вдоль восточного берега Аэропортовского озера. Пирс стал своеобразным мостом между микрорайоном Маяк и центром района.

В 2021 году работы по созданию парка продолжатся. Планируется создание прогулочных и пикниковых зон, а также реконструкция зеленого фонда рощи.

По поручению акима города Б. Сагинтаева, дальнейшее развитие парка будет планироваться с учетом мнения руководителей желтоксановских организаций и жителей прилегающих районов.

На торжественной церемонии открытия парка "Желтоксан" выступили представители акимата, интеллигенции Алматы, партии "Нур Отан".

Поздравляю с наступающим Днем Независимости. Для всех нас декабрьские события 1986 года имеют особое значение. Они вписаны в историю становления Независимости Казахстана и останутся в памяти народа. В этом также символизм нового парка "Желтоксан" - напоминать молодежи о тех событиях, - сказал заместитель акима города Ержан Бабакумаров.

Председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет напомнил, что декабрьским событиям в следующем году исполнится 35 лет.

Открытие парка "Желтоксан" в преддверии этой даты символично и является знаком признательности алматинцев. Мы высадили 135 саженцев ели, в этом приняли участие и сами желтоксановцы, в честь которых и создан этот парк при поддержке акима Алматы Б. Сагинтаева, - сказал У. Есдаулет.

Первый заместитель председателя городского филиала партии Nur Otan Станислав Канкуров отметил особое значение состоявшегося события, сказав, что это первый парк, посвященный важному событию в истории нашей страны.

Это долгожданное мероприятие для участников декабрьских событий и всех горожан. Многие пришли сегодня сюда, чтобы вспомнить исторические события, которые произошли в нашей стране и привели ее к суверенитету. Независимость – главная ценность в политической доктрине партии Nur Otan". Важно, что молодое поколение казахстанцев ценит независимость и дорожит ею как самым главным символом нашей страны, - подчеркнул С. Канкуров.

Писатель, общественный деятель Смагул Елубай навал открытие парка знаковым событием в канун Дня Независимости.

Наше главное достояние – Независимость - должно быть незыблемо. Тогда в стране будет мир и порядок, будут живы и здоровы наши дети и их родители. Пусть новый парк цветет и ширится на радость алматинцев и станет знаковым местом для всех!, - пожелал С. Елубай.

Участник декабрьских событий Байгали Есеналиев, высказал слова признательности.

Мы очень благодарны и признательны властям города за такое внимание к участникам декабрьских событий, за память о тех днях. Надеюсь, что парк "Желтоксан" в скором будущем станет местом единства и солидарности нашего народа, парком дружбы и мира, - сказал он.

Жители микрорайонов Жас Канат и Маяк поделились радостью – парк стал долгожданным подарком, ведь раньше эти места были заброшены и захламлены.

Мы очень рады, что на территории нашего микрорайона появился такой замечательный парк. Знаменательно и то, что таким образом впервые в нашей стране было увековечено важное историческое событие. Это очень важный шаг, нужный для подрастающего поколения. Молодежь должна знать свою историю и чтить память предков, - уверена жительница микрорайона "Маяк" Айгуль Калбаева.

Сегодня, в день открытия гостями парка высажены хвойные деревья – сосна, голубые ели и тянь-шаньские ели.

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