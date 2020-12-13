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При разрыве паровой трубы на Карагандинской ГРЭС погиб человек

На тепло-и электроснабжение г. Абай данное происшествие не отразилась.

Фото : пресс-служба ДЧС Карагандинской области13 декабря 2020, 18:04

В Абайском районе на ГРЭС-2 Топар ТОО "Каzakhmys Еnergy" произошел разрыв паровой трубы, передает zakon.kz.

По информации ТОО "Кazakhmys Еnergy" погиб мужчина 1958 г.р., пострадали 3 человека: женщина 1975 г.р. и мужчины 1971 и 1980 г.р. Пострадавшие госпитализированы с ожогами 1-2 степени.

Согласно данным регионального ДЧС, на тепло-и электроснабжение г. Абай данное происшествие не отразилась. В настоящее время силами ТОО "Кazakhmys Еnergy" ведутся ремонтно-восстановительные работы.


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