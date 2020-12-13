В "Алтын сапа" отметили три лучших предприятия ЗКО

В г.Нур-Султане прошла традиционная ежегодная официальная церемония награждения премией за заслуги в области предпринимательства.

В ежегодной традиционной официальной церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" были отмечены три лучших предприятия Западно-Казахстанской области.

В г.Нур-Султане прошла традиционная ежегодная официальная церемония награждения премией за заслуги в области предпринимательства. Лучшие предприятия страны поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, который отметил, что за 30 лет при поддержке государства выросло новое поколение казахстанских бизнесменов, которые стали главной движущей силой национальной экономики.

В рамках индустриализации страны запущены более 1300 новых производств, созданы свыше 200 тысяч рабочих мест, осваиваются новые профессии, выпускаются товары, которые ранее не выпускались в стране. Все это способствует росту конкурентоспособности и благосостояния нашего народа. Наша цель – сделать Казахстан сильным государством, – сказал глава государства.

Победителей определили в четырех номинациях: "Лучшее предприятие производственного назначения", "Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения", "Лучшее предприятие, оказывающее услуги", "Лучшее предприятие, выпускающее продовольственные товары и/или сельскохозяйственную продукцию". Награждение происходило по трем категориям: субъекты крупного, среднего и малого предпринимательства.

Среди субъектов среднего предпринимательства сильнейшими в номинации "Лучшее предприятие, оказывающее услуги" стало западноказахстанское ТОО "СКФ Отделстрой", которое занимается строительством жилых и производственных зданий. Возглавляет предприятие член Совета деловых женщин Валентина Михно, чей опыт в стройиндустрии насчитывает более 40 лет. Возглавляемая ею строительная компания не раз была отмечена самыми высокими наградами республиканского уровня.

Лауреатами специальной премии "Іскер" в 2020 году названо ТОО "ТМК – Казтрубпром, специализирующееся на нарезке резьбовых соединений на обсадных и насосно-компрессорных трубах.

Также среди дипломантов конкурса на соискание премии "Алтын сапа" за достижение в области качества продукции и услуг в номинации "Производство продукции производственного назначения" названа Уральская торгово-промышленная компания. В этом году эти предприятия региона оказались на высоте, демонстрируя мощь, конкурентоспособность и постоянное совершенствование.

Напомним, данный конкурс проводится с 2006 года. В этом году в нем приняли участие более 2200 предприятий страны.

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