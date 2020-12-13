С 16 декабря в Германии вводят жесткий карантин

На рождественские праздники в ФРГ будут разрешены встречи в узком семейном кругу с участием не более пяти человек.

Власти Германии на фоне сложной ситуации с пандемией коронавируса COVID-19 приняли решение с 16 декабря ввести жесткий карантин. Он продлится как минимум до 10 января, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Мер, которые мы приняли со 2 ноября, недостаточно. Мы вынуждены действовать и делаем это сейчас, - заявила канцлер страны Ангела Меркель, добавив, что в Германии опять наблюдается стремительный рост числа новых случаев заражения коронавирусом.

По всей стране будут закрыты магазины розничной торговли за исключением продовольственных, в школах прекращается очное обучение, закрываются детские сады.

Помимо продовольственных магазинов, открытыми останутся аптеки, галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения.

Предусмотрен также небольшой ряд других исключений. На рождественские праздники 24-26 декабря разрешены встречи в узком семейном кругу с участием не более пяти человек без учета детей до 14 лет. На Новый год (31 декабря и 1 января) вводится запрет на собрания, гражданам настоятельно рекомендуется отказаться от запуска фейерверков.

В период жесткого локдауна разрешается посещение богослужений в храмах, но лишь при соблюдении социальной дистанции и масочного режима. Пение в храмах запрещается. На крупные богослужения будут допускать лишь по предварительной записи. С 16 декабря по 10 января гражданам рекомендовано отказаться от поездок в другие регионы Германии или за границу за исключением тех случаев, когда это абсолютно необходимо.

Предприятия, пострадавшие от локдауна, могут рассчитывать на получение более широкой помощи от государства. Максимальная сумма помощи увеличивается с 200 тысяч до 500 тысяч евро, но лишь для тех компаний, которым напрямую или косвенно угрожает банкротство. Предусмотрена и компенсация из-за потери товаров в цене.

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