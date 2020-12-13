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Twitter запретил лайкать посты Трампа

Некоторое время нельзя было отмечать лайком твиты американского лидера о его победе на президентских выборах.

Фото : zimbio.com13 декабря 2020, 20:06

Социальная сеть Twitter накануне запретила ставить отметку "нравится" постам президента США Дональда Трампа. Компания 13 декабря сообщила, что сделала это случайно. Некоторое время нельзя было лайкать твиты Трампа о его победе на президентских выборах, передает zakon.kz со ссылкой на The Hill.

Мы непреднамеренно приняли меры, направленные на то, чтобы ограничить возможность реагировать на отмеченный твит. Теперь на твит можно реагировать, - пояснил представитель Twitter.

Издание отмечает, что пользователи не могли лайкать посты президента как минимум в течение часа.

В феврале Twitter начал помечать специальным знаком сообщения с недостоверной информацией или с признаками манипуляции. Трамп, чьи посты часто подпадали под эту цензуру, обвинил соцсеть во вмешательстве в выборы.


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