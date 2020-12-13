"Барыс" одержал победу над "Трактором"
Астанинский клуб вошел в зону плей-офф Восточной конференции.
Фото : ХК "Барыс"13 декабря 2020, 21:37
ХК "Барыс" одолел "Трактор" в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает zakon.kz.
Благодаря победе астанинский клуб вошел в зону плей-офф Восточной конференции, заняв 8-е место с 35-ю очками.
"Трактор" - "Барыс" 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
0:1 - Старченко (Орехов) - 09:13 ГБ
0:2 - Михайлис (Старченко, Сагадеев) - 29:52
0:3 - Фрэттин (Старченко, Орехов) - 42:28 ГБ
1:3 - Пилут (Оберг) - 45:33 ГБ
1:4 - Виделль (Лилья) - 46:55
2:4 - Седлак (Гика, Кравцов) - 48:07
Вратари: Вилл - Карлссон
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