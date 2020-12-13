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В шести регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют туман и ветер.

Фото : Pixabay13 декабря 2020, 22:03

В семи областях Казахстана на 14 декабря объявлено штормовое предупреждение, передает zakon.kz.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер западный, днем местами 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидается туман.

В Актюбинской области местами ожидается туман. В Актобе 14 декабря ночью и утром ожидается туман.

В Жамбылской области местами ожидается туман. Местами ожидается северо-восточный ветер, 15-20 м/с. В Таразе 14-16 декабря временами ожидается туман.

В Туркестанской области местами ожидается туман. В Шымкенте и Туркестане 14 декабря временами ожидается туман.

В Мангистауской области ожидается юго-восточный ветер, местами 15-20 м/с. В Актау днем 14 декабря ожидается юго-восточный ветер, порывы 18 м/с.

В ЗКО местами ожидается туман. В Уральске 14 декабря ночью и утром ожидается туман.

В Карагандинской области местами ожидается туман.


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