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Представитель ВОЗ сравнил с войной ситуацию с коронавирусом

На 13 декабря 2020 в мире зафиксировано 72 394 618 случаев заражения коронавирусом Covid-19.

Фото : Global Look Press14 декабря 2020, 00:22

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сравнила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции войной между человечеством и миром вирусов, передает zakon.kz.

Это война между человечеством и миром вирусов, - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее в ООН заявили, что страны мира могут столкнуться с сильнейшим за 80 лет экономическим спадом. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По словам генерального секретаря надвигается угроза голода. На планете растет "крайняя нищета". Он также добавил, когда появился коронавирус, страны не смогли объединиться.


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