Ученые определили лучший материал для медицинских масок

Лучшие результаты показывают медицинские изделия - в зависимости от типа фиксации процедурные маски обеспечивают от 38,5 до 80 процентов защиты.

Американские ученые исследовали эффективность разных типов масок для защиты от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz со ссылкой на Eurekalert.

Наибольшую защиту обеспечивают респираторы N95 - 98 процентов.

Лучшие результаты показывают медицинские изделия - в зависимости от типа фиксации процедурные маски обеспечивают от 38,5 до 80 процентов защиты.

Лучше всего поверх маски натянуть нейлоновый чулок (80 процентов защиты) или закрепить ее с помощью канцелярских резинок (78 процентов).

При этом эффективность резко возрастает с 38 процентов до 60 процентов, если максимально прижать изделие к лицу, скрепив ушные петли. Неплохой результат показывают хирургические маски с завязками - 71,4 процента защиты.

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