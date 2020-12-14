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Ученые определили лучший материал для медицинских масок

Лучшие результаты показывают медицинские изделия - в зависимости от типа фиксации процедурные маски обеспечивают от 38,5 до 80 процентов защиты.

Фото : Getty Images14 декабря 2020, 01:08

Американские ученые исследовали эффективность разных типов масок для защиты от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz со ссылкой на Eurekalert.

Наибольшую защиту обеспечивают респираторы N95 - 98 процентов.

Лучшие результаты показывают медицинские изделия - в зависимости от типа фиксации процедурные маски обеспечивают от 38,5 до 80 процентов защиты.

Лучше всего поверх маски натянуть нейлоновый чулок (80 процентов защиты) или закрепить ее с помощью канцелярских резинок (78 процентов).

При этом эффективность резко возрастает с 38 процентов до 60 процентов, если максимально прижать изделие к лицу, скрепив ушные петли. Неплохой результат показывают хирургические маски с завязками - 71,4 процента защиты.


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