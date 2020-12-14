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ВОЗ предупредила о повышенном риске заражения у около 1,8 млрд человек

Глава ВОЗ подчеркнул, что водоснабжение и санитария играют главную роль в борьбе с коронавирусом.

Фото : zakon.kz.14 декабря 2020, 08:11

Около 1,8 млрд человек по всему миру подвержены повышенному риску заражения COVID-19 и другими инфекциями из-за проблем с водоснабжением в больницах, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Об этом говорится в сообщении на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, каждое четвертое медицинское учреждение в мире не имеет водоснабжения, а в каждом третьем нет средств для необходимой гигиены рук.

Вода, санитария и гигиена имеют жизненно важное значение для безопасности работников здравоохранения и пациентов, однако не всегда этим службам отдан приоритет, — сказано в сообщении.

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса, работа медперсонала в условиях отсутствия в учреждениях должной гигиены равносильна работе без защитных средств. Он подчеркнул, что водоснабжение, санитария и гигиена играют главную роль в борьбе с коронавирусом.


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