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Как Головкина поддерживают мировые звезды перед боем

Бой пройдет 18 декабря в Голливуде.

Фото : azattyq-ruhy.kz14 декабря 2020, 09:39

Cпортсмены и звезды ждут от боксера Геннадия Головкина рекордной победы в предстоящем бою против Камила Шереметы, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Sports.kz, в бою с Шереметой Головкин в рекордный, 21-й раз, может защитить титулы чемпиона мира в среднем весе.

Головкина поддержали российские чемпионы UFC: Петр Ян написал ему "Желаю победы", а Хабиб Нурмагомедов — "Удачи, Гена".

Кроме того, Геннадию пожелали удачи бывшие и нынешние боксеры — Серик Елеуов, Мурат Гассиев, Жанибек Алимханулы. Некоторые звезды не из спорта тоже не оставили без внимания предстоящий поединок. "Гена, мы с тобой!" — написал в Instagram российский шоумен и актер Александр Ревва.

Ждет победы от GGG и известный казахстанский режиссер и клипмейкер Айсултан Сеитов.

Бой за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO пройдет 18 декабря (в Казахстане — утром 19 декабря) в Голливуде.


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