Назван простой способ избавиться от похмелья 

Нужно пить много воды.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Юрий Сиволап назвал средства, позволяющие избавиться от похмелья, сообщает zakon.kz.

Необходимо пить много воды. Обильное питье с лимоном, брусникой, клюквой, с витаминами всегда полезно, — сказал врач.

Как отметил врач, что специальных лекарств от похмелья не существует, однако существует антидотная детоксикация в случае тяжелого алкогольного отравления.

Человек находится в токсикологическом отделении, и врачи-токсикологи ему вводят специальные препараты, которые поддерживают его витальные функции и способствуют выведению алкоголя из крови, — пояснил он. Такой способ применяется только в крайних случаях. Однако врач предупредил, что можно перепутать похмельное недомогание с симптомами опасных патологий, вплоть до инфаркта.

Если человек находится в тяжелом опьянении, из него не выходит, если с ним не получается нормальный диалог, то, возможно, там есть опасность для его жизненного состояния, — предупредил врач.

По информации "Рамблер", если человек просто перепил, следует отдохнуть, ожидая протрезвления. В случае же, если у человека наблюдается высокое давление после употребления алкоголя, стоит вызвать врача.

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