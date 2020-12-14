Казахстанцы лидируют в рейтинге стран Европы по тратам на еду

Расходы на культуру у жителей Казахстана также самые низкие в Европе - 1,7%.

Жители Люксембурга оказались европейскими лидерами по наименьшей доле расходов на еду в семейном бюджете, больше всех на продукты питания уходит у жителей Казахстана, передает zakon.kz.

Исследование по доле расходов на еду, досуг и вредные привычки провели эксперты РИА "Новости".

Как отмечается в исследовании, траты на приобретение продуктов питания составляют одну из основных статей расходов семейного бюджета в большей части европейских стран. При этом отмечают эксперты, доля расходов на еду в общем объеме расходов значительно разнится в зависимости от условий жизни в каждом конкретном государстве.

Так, первое место в рейтинге занял Люксембург. Жители этой страны тратят на покупку продуктов питания только 8,4% своих расходов. Далее располагаются Нидерланды и Великобритания с 10,6% расходов. Также менее 12% расходов направляют на еду жители Ирландии, Германии, Финляндии, Австрии и Норвегии. В целом, отмечают эксперты, верхнюю часть рейтинга составляют экономически развитые западноевропейские страны.

Самая существенная доля расходов на продукты питания в потребительских расходах - у жителей стран бывшего СССР и государств Восточной Европы. Последнее место занимает Казахстан, жители здесь тратят на еду самую большую долю семейного бюджета из всех стран, представленных в рейтинге, – 49,4%. Россия находится в нижней части рейтинга, разделив с Черногорией 30 и 31 место.

Что касается затрат на общественное питание и гостиницы в структуре расходов семей наблюдается в Греции – 11,1%. На втором месте – Швейцария с 11,0%, немногим менее 10% расходов приходится на эту статью у жителей Испании.

У казахстанцев на эти цели уходит менее 3% расходов семейного бюджета, равно как и у граждан Белоруссии и Хорватии.

Россия по доле затрат на рестораны и отели также находится в нижней части рейтинга с долей в 3,5%. Близкие значения имеют Сербия, Литва и Северная Македония.

Наименьший показатель в Европе по доле расходов на кафе и отели у жителей соседних Румынии и Молдавии: 2,1% и 2,6% соответственно.

Расходы на досуг и культуру

Лидерами по расходам семейных бюджетов на досуг и культуру среди европейцев также являются экономически благополучные западноевропейские страны - Швеция (18,7%), Великобритания (13,1%) и Австрия (11,5%). Причем у первых двух государств доля расходов на досуг и культуру даже превышает долю расходов на еду.

Самую низкую долю в 1,7% опять же имеют жители Казахстана. Также менее 3% своих расходов тратят на досуг и культуру семьи в Северной Македонии (1,8%), Украине (2%) и в Молдавии (2,8%).

Россия по доле расходов на досуг и культуру находится в верхней части списка европейских государств со значением в 8,4%.

Как прогнозируют аналитики, в нынешнем году на фоне пандемии коронавируса можно ожидать изменения структуры потребительских расходов. Затраты на путешествия, развлечения, кафе и рестораны из-за введенных коронавирусных ограничений, а также падения доходов населения снизятся.

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