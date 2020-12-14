Акимат Алматы будет возмещать затраты родителей на питание детей в частных детсадах

Это позволит снизить нагрузку и решить дефицит мест в государственных детсадах.

Сегодня под председательством заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова состоялось рабочее онлайн-совещание с участием руководителя городского Управления образования Лязат Жылкыбаевой, руководства районных управлений образования, а также председателя Объединения юридических лиц "Республиканская ассоциация частных организаций образования" Розой Садыковой, сообщает zakon.kz.



Ранее акиматом Алматы по поручению акима мегаполиса Бакытжана Сагинтаева было инициировано введение из местного бюджета субсидирования расходов на питание детей в частных дошкольных организациях с государственным образовательным заказом. Данную инициативу поддержало Министерство образования и науки РК.



Главная цель – расширение охвата алматинских детей дошкольным образованием путем субсидирования расходов родителей на питание детей в частных детсадах. Это, в свою очередь, позволит снизить нагрузку и решить дефицит мест в государственных детсадах.





В частности, из местного бюджета планируется компенсировать 100 % затрат на питание независимо от возраста воспитанника в частных детсадах с размещенным государственным образовательным заказом.

В ходе рабочего совещания были детально рассмотрены предлагаемые критерии выбора субсидируемых частных дошкольных организаций.

По итогам онлайн-совещания заместитель акима Ержан Бабакумаров отметил важность вопроса охвата детей дошкольным образованием и поручил обсудить предлагаемые критерии механизма субсидирования с частным сектором и Ассоциацией частных организаций образования.

Поручение акима города Б. Сагинтаева – создать условия для значительного снижения очереди в детских садах. Это социально важный вопрос. Критерии выбора субсидируемых частных дошкольных организаций необходимо обсудить с частным сектором, – сказал Е. Бабакумаров и призвал предпринимателей, работающих в этом сегменте дошкольных образовательных услуг, к активному сотрудничеству и участию в механизме субсидирования.

В целях расширения охвата дошкольным образованием в Алматы принимается комплекс мер. В текущем году сдано в эксплуатацию 3 государственных детских сада, открыто 95 частных дошкольных организаций; продолжается строительство 4 детсадов, в следующем году начнется строительство еще 6 детсадов. В следующем году планируется создать дополнительно 12,7 тыс. мест. К 2022 году очередность в детские сады будет снижена на 70%.

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