В Туркестанской области реализуют 67 проектов

Эти проекты нужны для создания социальной инфраструктуры.

67 проектов воплотятся в жизнь в пяти районах Туркестанской области. Это нужно для развития социальной инфраструктуры.

Жителям Сарыагашского, Келесского, Жетысайского, Мактааральского и Шардаринского районов, где сегодня побывал с рабочим визитом аким Туркестанского региона Умирзак Шукеев, необходимы газ и вода. Кроме того, в 2021 году здесь запустят 10 проектов в области образования, для которых построят добротные здания. 16 млрд тенге - именно столько выделят на все инициативы из республиканского бюджета.

Мы реализуем 67 проектов, которые придадут импульс развитию южных районов Туркестанской области. 10 проектов Правительство уже одобрило. выделены средства. Еще 57 проектов финансируются из областного бюджета в размере 40 млрд. тенге. 30 млрд. тенге выделены в этом году, и еще 10 млрд тенге направят в следующем, - сообщил глава региона.

Эти проекты нужны для создания социальной инфраструктуры. В сельской местности требуется построить школы и больницы, проложить дороги и подвести газопровод.

А чтобы обеспечить жителей Шардаринского, Келесского, Жетысайского, Мактааральского и Сарыагашского районов газом, водой и электроэнергией, областной акимат отправил на рассмотрение Правительству предложения, для реализации которых выделят 16 млрд. тенге.

В прошлом году при разработке Комплексного плана развития области, в южном регионе с населением около 1 млн человек основной приоритет отдали развитию социальной инфраструктуры, строительству дорог и социальных объектов.

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