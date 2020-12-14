Найдена особенность организма, усложняющая течение COVID-19

В исследовании приняли участие 194 пациента.

Исследователи из Йельского университета нашли у пациентов с коронавирусной инфекцией "неправильные" антитела, сообщает zakon.kz.

По данным издания "Известия", антитела атаковали не сам вирус, а иммунную систему человека.

У пациентов с COVID-19 вырабатываются аутоантитела, которые фактически мешают иммунному ответу против вируса. Поскольку антитела могут сохраняться в течение длительного времени, вполне вероятно, что они могут способствовать развитию заболеваний, вызванных длительным COVID, — отметила иммунобиолог Аарон Ринг.

Также ученые заметили, что подобные антитела в малом количестве присутствуют в организме незараженных участников исследования. Однако у тех, кто болел коронавирусом, наблюдалось "резкое увеличение реактивности аутоантител".

Как отмечает издание, исследование еще не рецензировано. В нем приняли участие 194 пациента, в том числе медики, с различной степенью тяжести коронавируса.

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