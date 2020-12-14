Найдена особенность организма, усложняющая течение COVID-19
В исследовании приняли участие 194 пациента.
Фото : euronews.com14 декабря 2020, 10:17
Исследователи из Йельского университета нашли у пациентов с коронавирусной инфекцией "неправильные" антитела, сообщает zakon.kz.
По данным издания "Известия", антитела атаковали не сам вирус, а иммунную систему человека.
У пациентов с COVID-19 вырабатываются аутоантитела, которые фактически мешают иммунному ответу против вируса. Поскольку антитела могут сохраняться в течение длительного времени, вполне вероятно, что они могут способствовать развитию заболеваний, вызванных длительным COVID, — отметила иммунобиолог Аарон Ринг.
Также ученые заметили, что подобные антитела в малом количестве присутствуют в организме незараженных участников исследования. Однако у тех, кто болел коронавирусом, наблюдалось "резкое увеличение реактивности аутоантител".
Как отмечает издание, исследование еще не рецензировано. В нем приняли участие 194 пациента, в том числе медики, с различной степенью тяжести коронавируса.
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