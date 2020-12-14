Полицейский получил оплеуху от пьяного жителя Кентау
Дебошир взят под стражу.
Фото : polisia.kz14 декабря 2020, 10:31
В Кентау пьяный посетитель кафе ударил по лицу полицейского, сообщает zakon.kz.
Как отмечает официальный сайт МВД РК, мужчина в увеселительном заведении вел себя вызывающе.
Лейтенант полиции Акулан Алдамжаров прибыл по адресу, где указал пьяному мужчине прекратить противоправные действия. Дебошир оказал неповиновение, - говорится в сообщении.
Хулиган стал выражаться нецензурными словами и ударил полицейского по лицу.
Буяна доставили в городской отдел полиции. В настоящее время по данному факту по статье 380 ч.1 УК РК “Применение насилия в отношении представителя власти” проводится досудебное расследование. Полицейскому нанесен легкий вред здоровью. Подозреваемый признался в содеянном, он взят под стражу. Следствием выясняются все обстоятельства, - добавили в пресс-службе.
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