Полицейский получил оплеуху от пьяного жителя Кентау

Дебошир взят под стражу.

В Кентау пьяный посетитель кафе ударил по лицу полицейского, сообщает zakon.kz.

Как отмечает официальный сайт МВД РК, мужчина в увеселительном заведении вел себя вызывающе.

Лейтенант полиции Акулан Алдамжаров прибыл по адресу, где указал пьяному мужчине прекратить противоправные действия. Дебошир оказал неповиновение, - говорится в сообщении.

Хулиган стал выражаться нецензурными словами и ударил полицейского по лицу.

Буяна доставили в городской отдел полиции. В настоящее время по данному факту по статье 380 ч.1 УК РК “Применение насилия в отношении представителя власти” проводится досудебное расследование. Полицейскому нанесен легкий вред здоровью. Подозреваемый признался в содеянном, он взят под стражу. Следствием выясняются все обстоятельства, - добавили в пресс-службе.

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