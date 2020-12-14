Горячие новости
Читайте также

Полицейский получил оплеуху от пьяного жителя Кентау

Дебошир взят под стражу.

Фото : polisia.kz14 декабря 2020, 10:31

В Кентау пьяный посетитель кафе ударил по лицу полицейского, сообщает zakon.kz.

Как отмечает официальный сайт МВД РК, мужчина в увеселительном заведении вел себя вызывающе.

Лейтенант полиции Акулан Алдамжаров прибыл по адресу, где указал пьяному мужчине прекратить противоправные действия. Дебошир оказал неповиновение, - говорится в сообщении.

Хулиган стал выражаться нецензурными словами и ударил полицейского по лицу.

Буяна доставили в городской отдел полиции. В настоящее время по данному факту по статье 380 ч.1 УК РК “Применение насилия в отношении представителя власти” проводится досудебное расследование. Полицейскому нанесен легкий вред здоровью. Подозреваемый признался в содеянном, он взят под стражу. Следствием выясняются все обстоятельства, - добавили в пресс-службе.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты