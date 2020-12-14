Группа решила захватить акимат - продолжение фильма о Назарбаеве

Здесь могла быть такая чехарда.

Стало известно о дате выхода второй части документального фильма "Штрихи к портрету", сообщает zakon.kz.

По данным пресс-секретаря Елбасы, 15 декабря в 21:40 в эфире телеканала "Хабар" выйдет продолжение фильма, посвященного жизни и деятельности Первого Президента РК – Елбасы.

Здесь могла быть такая чехарда. Группа людей решила захватить акимат. Вопрос был 50 на 50. Надо было подключить вооруженные силы, чтобы их ликвидировать, - отметил на видео Назарбаев.

15 декабря в 21:40 в эфире телеканала «Хабар» выйдет продолжение документального фильма «Штрихи к портрету», посвященного жизни и деятельности Первого Президента РК – Елбасы pic.twitter.com/LTpAqDZ9RL — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) December 14, 2020

Премьера состоялась 1 декабря. Тогда в фильме Назарбаев высказался по поводу передачи президентских полномочий власти.

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