Отделению трансплантации костного мозга – 10 лет

Специалистами отделения проводится до 80 трансплантаций костного мозга в год.

Центр онкогематологии и ТКМ Национального научного онкологического центра является единственным в Республике, выполняющим аллогенные и гаплоидентичные трансплантации для взрослого населения.

Все начиналось с 10 коек, но ввиду своей значимости отделение динамично расширялось, и на данный момент составляет 87 коек. В Центр входит 5 отделений: отделение трансплантации костного мозга, КВИ-1 (где получают терапию пациенты онкогематологической патологии с коронавирусной инфекцией), отделение онкогематологической реанимации, онкогематология №1 с дневным стационаром и онкогематология №2.

Как обстоит ситуация с лечением онкогематологических больных в Казахстане на сегодняшний день порталу zakon.kz расскажет руководитель центра онкогематологии и ТКМ Национального научного онкологического центра Вадим Кемайкин.

- Вадим Матвеевич, с чего начиналась трансплантация костного мозга в РК, как развивалось это направление в нашей медицине?

- До 2010 года слова "смерть" и "онкогематология" были синонимы. Пациенты были обречены, так как в то время, ТКМ не проводилась в РК, программа в рамках "лечения за рубежом" в стране отсутствовала. Лечение за собственные средства за рубежом было непосильно. И диагноз звучал как приговор. В связи с чем, было инициировано открытие отделения трансплантации костного мозга (далее ТКМ). С созданием отделения ситуация кардинально изменилась. У казахстанцев появился реальный шанс получить качественную медицинскую помощь дома.

Так, 2-го августа 2010 года под эгидой Министерства здравоохранения Республики Казахстан на базе АО "Республиканского научного центра неотложной медицинской помощи" (АО "РНЦНМП") было организовано отделение онкогематологии и трансплантации костного мозга, сделаны первые шаги в трансплантации. 29 декабря 2010 года дан старт - выполнена первая аутотрансплантация костного мозга. Потом проводились уже по 5-6 операций в год.

В последующем были освоены все виды ТКМ. В июле 2011 года проведена первая аллогенная родственная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ГСК), в сентябре этого же года – гаплоидентичная ТКМ (от частично совместимого родственного донора). В сентябре 2013 года открылся новый блок, и мы вышли на поток, делая до полусотни операций в год. В сентябре 2014г. – проведена первая ТКМ от неродственного зарубежного донора.

Надо пояснить, что трансплантация гемопоэтических стволовых клеток очень сложный высокотехнологичный, наукоемкий, затратный процесс, который невозможно представить без квалифицированных специалистов, прошедших длительную подготовку в клиниках дальнего и ближнего зарубежья, преданных своему делу профессионалов – гематологов, реаниматологов, лаборантов.

Однако, необходимо подчеркнуть, что ключевую роль в успешном осуществлении трансплантации имеет лабораторное исследование совместимости донора и пациента, так называемое HLA-типирование пересаживаемых органов и тканей. Эти исследования на протяжении 10 лет в Казахстане осуществляет первая и уникальная на сегодня лаборатория иммунологического типирования тканей – HLA-лаборатория службы крови, созданная в 2010 году на базе Научно-производственного центра трансфузиологии.

Благодаря деятельности HLA-лаборатории в 2013 году при Научно-производственном центре трансфузиологии был создан Регистр доноров костного мозга в Республике Казахстан. Во всех развитых странах существуют такие регистры, необходимые для помощи взрослым и детям, нуждающихся в неродственной трансплантации.

Таким образом, HLA-лаборатория проводит типирование образцов крови доноров, вступивших в Регистр, а также хранит информацию до момента их востребованности для трансплантации. На сегодня в базе Регистра насчитывается порядка шести тысяч добровольцев из числа наших сограждан, которые дали свое информированное согласие на донорство костного мозга.

В целом, за годы совместной работы было выполнено более 450 трансплантаций костного мозга, а это сотни спасенных жизней!

- Вадим Матвеевич расскажите о возможностях лечения онкоогематологических больных на сегодня в РК.

- Трансплантация стволовых гемопоэтических клеток костного мозга прочно вошла в клиническую гематологию и качественно изменила представления о лечении многих гематологических заболеваний. Внедрение современных терапевтических возможностей и трансплантации стволовых клеток в рутинную практику в Казахстане позволяет сохранить жизнь и добиться полного выздоровления у больных с онкогематологическими заболеваниями.

- Используете ли Вы опыт зарубежных специалистов?

- Трансплантация костного мозга – это вершина пирамиды, основанием которой является точная диагностика, программная химиотерапия и эффективное сопроводительное лечение. Так как в онкологии важно второе мнение, то для подтверждения диагностики и выбора тактики лечения пациентов мы сотрудничаем с зарубежными клиниками.

- Как проводится работа по повышению квалификации специалистов вашего отделения?

Врачи и медсестры нашего отделения прошли специализацию, участвовали в мастер-классах, которые проводили зарубежные коллеги из США, Турции, Израиля, Германии, Японии, России.

В связи с расширением трансплантационной мощности Центра онкогематологии и ТКМ в новом строящемся лечебно-диганостическом корпусе ННОЦ ведется планомерная работа по подготовке специалистов нашего отделения. Так, в 2021 году предстоит обучение онкогематологов ННОЦ на базе нашего стратегического партнера – Университетской клиники Шаритэ (Берлин, Германия), в которой представлены самые передовые методы лечения рака кровеобразующей и лимфатической систем. В рамках программы "Болашак" обучение в клинике пройдут 3 специалиста и еще 6 врачей будут обучаться по линии Всемирного банка.

Сотрудниками Центра совместно с коллегами написаны и утверждены клинические протоколы диагностики и лечения по основным онкогематологическим заболеваниям и ТКМ на основании лучших международных практик. В настоящее время диагностика и лечение пациентов в отделении проводится в соответствии с данными протоколами.

- Ведется ли статистика по проделанной работе?

- На учете с онкологическими заболеваниями кроветворной и лимфатической ткани в Казахстане состоят более 8000 тысяч пациентов и ежегодно регистрируется еще около 1 500 новых случаев. В нашем Центре онкогематологии и ТКМ ежегодно лечится около 1000 случаев злокачественных заболеваний системы крови. Специалистами отделения проводится до 80 трансплантаций костного мозга в год.

Мы ежегодно проводим анализ общей выживаемости пациентов, получавших только химиотерапию, и пациентов, которым проведена трансплантация костного мозга. Результаты показывают более высокую общую выживаемость у пациентов из 2-й группы. Так, согласно анализу пролеченных случаев при трансплантации, 5-ти летняя выживаемость составляет: при остром миелобластном лейкозе 52 %, без трансплантации 10%; при множественной миеломе 72%, без ТКМ 17%; при лимфомах 78%, без ТКМ 34-55%, что коррелирует с мировыми данными. Это свидетельствует о необходимости проведения трансплантации пациентам, которым она показана. Накопленный опыт и количество выполняемых ТКМ помогает практически не отправлять на лечение за рубеж наших пациентов, что экономит средства и, в свою очередь, дает возможность лечиться детям за рубежом.

Трансплантация – это опция в лечении заболеваний, у нее свое место. Эффективность трансплантации заключена в месте и времени. Она не исправляет неудач предлеченности. Данный процесс был налажен в ННОЦ, где благодаря поддержке Министерства здравоохранения планомерно внедрялись ключевые технологии, используемые в современной онкогематологии.

С улучшением диагностики, лечения и выхаживания растет потребность и в трансплантации. Назрела необходимость в расширении трансплантационного блока.

В данное время ведется строительство нового лечебно-диагностического корпуса ННОЦ. В нем мощность трансплантационого блока увеличится втрое. Так, в новом корпусе в Центре онкогематологии и ТКМ будет открыто 2 отделения на 55 коек с 1-2 местными палатами для пациентов, которых мы будем готовить непосредственно для трансплантации костного мозга. Помимо этого, будет открыт дневной стационар на 20 коек, где пациенты будут получать реабилитацию после трансплантации, отделение онкогематологической реанимации на 12 коек, а также блок чистых помещений на 15 коек, в котором мы сможем выполнять 200-250 трансплантации в год.

Также планируется помещение для заседания мультидисциплинарной группы, где проводится обсуждение диагноза и тактики лечения пациента.

Эти меры позволят нам увеличить трансплантационную активность, приблизить ее до международных стандартов – 250 ТКМ в год и, практически, обеспечить полную потребность Казахстана в трансплантации костного мозга.

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