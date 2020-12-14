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Алимханулы хочет отобрать соперника у Головкина

Заявление появилось в Twitter.

Фото : Twitter14 декабря 2020, 11:27

Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы бросил вызов японскому боксеру Рио Мурате, который, в свою очередь, мог встретиться в ринге с другим нашим соотечественником Геннадием Головкиным, передает zakon.kz

Алимханулы обратился к японскому спортсмену посредством Twitter.

Давай сделаем этот бой. Я нокаутирую его в пятом раунде. Top Rank может очень легко организовать этот бой, а я очень легко его выиграть! Поклонникам бокса нужен новый чемпион, — заявил казахстанец.

Добавим, что Мурата мог провести бой с Головкиным в Японии, но так и не был согласован.


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