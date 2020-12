Алимханулы хочет отобрать соперника у Головкина

Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы бросил вызов японскому боксеру Рио Мурате, который, в свою очередь, мог встретиться в ринге с другим нашим соотечественником Геннадием Головкиным, передает zakon.kz

Алимханулы обратился к японскому спортсмену посредством Twitter.

Давай сделаем этот бой. Я нокаутирую его в пятом раунде. Top Rank может очень легко организовать этот бой, а я очень легко его выиграть! Поклонникам бокса нужен новый чемпион, — заявил казахстанец.

Добавим, что Мурата мог провести бой с Головкиным в Японии, но так и не был согласован.

Let's do this fight. I will knock him out in the 5th round. Top rank can organize this fight very easily and it is very easy for me to win this fight!

Boxing fans need a new champion@trboxing @KlimasBoxing @BobArum @WBABoxing pic.twitter.com/favvF1mFAW