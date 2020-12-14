Горячие новости
Читайте также

Мировые цены на нефть снова растут

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале увеличились до $50,34 за баррель.

Фото : pixabay.com14 декабря 2020, 11:28

14 декабря Мировые цены на нефть растут в ходе торгов, сообщает zakon.kz.

По информации RT, январские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,67%, составив $46,88 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале увеличились на 0,74% — до $50,34 за баррель.

Что рост цен был ожидаем и связан с разными факторами. В частности, западные эксперты считают, что рынок ждет не избыток, а дефицит предложения нефти, - сказала заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты