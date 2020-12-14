Мировые цены на нефть снова растут
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале увеличились до $50,34 за баррель.
Фото : pixabay.com14 декабря 2020, 11:28
14 декабря Мировые цены на нефть растут в ходе торгов, сообщает zakon.kz.
По информации RT, январские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,67%, составив $46,88 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале увеличились на 0,74% — до $50,34 за баррель.
Что рост цен был ожидаем и связан с разными факторами. В частности, западные эксперты считают, что рынок ждет не избыток, а дефицит предложения нефти, - сказала заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.
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