Мировые цены на нефть снова растут

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале увеличились до $50,34 за баррель.

Фото : pixabay.com

14 декабря Мировые цены на нефть растут в ходе торгов, сообщает zakon.kz. По информации RT, январские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,67%, составив $46,88 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале увеличились на 0,74% — до $50,34 за баррель. Что рост цен был ожидаем и связан с разными факторами. В частности, западные эксперты считают, что рынок ждет не избыток, а дефицит предложения нефти, - сказала заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

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