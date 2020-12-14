Новый спортивный комплекс открылся в Жамбылской области

Комплекс включает в себя большую арену, универсальный зал, зал для занятий боксом и борьбой и 4 раздевалки.

В преддверии празднования Дня независимости в селе Альжан-ана Кордайского района Жамбылской области открылся новый спортивно-оздоровительный комплекс. Здесь будут работать сразу несколько спортивных секций, таких как мини-футбол, волейбол, баскетбол, вольная борьба, бокс, тхэквондо и дзюдо.

Средства на строительство спортивного комплекса, площадью более 1400 кв. метров выделил Фонд развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" в рамках Программы социальных инвестиций АО "Самрук-Казына" - "Менің Елім". В спорткомплексе будут проводиться различные спортивные мероприятия, соревнования районного и областного уровней, а также тренировочные сборы. Комплекс включает в себя большую арену, универсальный зал, зал для занятий боксом и борьбой и 4 раздевалки.

Глава государства уделяет огромное внимание развитию массового спорта. В нашей области ведется строительство 13 физкультурно-оздоровительных комплексов, из них четыре в селах Кордайского района. Открытие нового спортивного комплекса в селе Альжан-ана будет способствовать формированию приверженности к здоровому образу жизни. Радует, что теперь сельские мальчишки и девочки, и все остальные смогут серьезно заниматься любимыми видами спорта, вблизи от дома, не тратя время и средства на поездку в райцентр, - отметил Бердибек Сапарбаев, поздравляя сельчан со знаменательным событием.

Также в церемонии открытия спорткомплекса принял участие уроженец тамошних мест, чемпион мира по профессиональному боксу по версии ІВА, чемпион Азии, неоднократный чемпион Казахстана Марат Мазимбаев выразил надежду, что в недалеком будущем из стен этого прекрасного комплекса выйдут олимпийские и мировые чемпионы, в честь которых будет звучать гимн независимого Казахстана.

Все спортивные залы оснащены инвентарем и оборудованием, в том числе установлен боксерский ринг, приобретены борцовские маты и покрывала, груши и другие тренажеры. Здесь будут тренироваться 120 учащихся местной Детско-юношеской спортивной школы вместе с 6 тренерами.

Стоит отметить, что здание оснащено пандусами и специальными туалетами, что делает его доступным для людей с инвалидностью. Кроме того, здесь имеется медицинский кабинет, оснащенный медикаментами для оказания первой медицинской помощи.

Это не первый проект, реализуемый Фондом развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" в Жамбылской области. Так, 2020 году в регионе были открыты три универсальные спортивные площадки. В Кордайском районе ожидается открытие Кабинета психолого-педагогической поддержки и Ресурсного центра для детей с особыми потребностями в образовании. Кроме того, в скором времени в Таразе в рамках инициативы Елбасы "Қамқорлық" откроется реабилитационный центр и Кабинет поддержки инклюзии для детей с инвалидностью.

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