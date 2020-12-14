Еще 35 учителей Павлодарской области получили по 2,7 миллиона тенге

Ключевыми критериями для присуждения награды учителям стали достижения не только самих педагогов, но и их учеников.

35 педагогов Павлодарской области наградили знаками за вклад в развитие образования региона, подкрепленными денежным поощрением в 1000 МРП, в преддверии Дня независимости Республики Казахстан. Ранее, в честь Дня учителя, были отмечены 15 педагогов.

Есть выражение, принадлежащее одной из зарубежных деятелей просвещения: "Вы можете заплатить людям, чтобы они учили. Но вы не можете заплатить им, чтобы они беспокоились о результате". Я уверен, вы – именно те люди, которые всей душой беспокоятся об учениках, их результатах и будущем. Вы открываете перед ними двери в мир знаний и не просто рассказываете или учите, а вдохновляете на его постижение. Ваши дети покоряют всевозможные высоты на республиканском и мировом уровнях. Их труды, открытия и достижения признают ведущие международные эксперты, - обратился к учителям аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

Ключевыми критериями для присуждения награды учителям стали достижения не только самих педагогов, но и их учеников. Претендовать на поощрение мог любой учитель, самостоятельно зарегистрировав заявку в электронной системе. Заявления рассматривала комиссия, в которую в числе прочих вошли общественники, представители антикоррупционной службы и ветераны сферы образования.

В числе получивших знак отличия – Анатолий Билида, учитель физики школы-лицея №8 Павлодара. Воспитанники Билиды завоевали около 200 медалей на республиканских и международных олимпиадах, 50 из которых - золотые.

Я работаю в школе уже 30 лет и могу сравнивать с тем, что было раньше. Сегодня в нашей школе закупают новое оборудование, интерактивные приборы, необходимые для качественного обучения. Это очень радует, я как учитель получаю все условия для успешной работы. Хотелось бы сказать большое спасибо за внимание к труду педагогов, - сказал Анатолий Билида.

Награда для учителей Павлодарской области была учреждена в этом году по инициативе акима Абылкаира Скакова. В преддверии Дня учителя ее уже получили 15 педагогов. Глава региона отметил, что эта традиция поощрения будет продолжена. Кроме того, в Павлодарской области сохранят курс на сокращение дефицита ученических мест, укрепление материально-технического оснащения объектов образования и проведение капитального ремонта в школах по программе "Заманауи мектеп", также начатой по инициативе Скакова.

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